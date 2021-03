Familie : Anteil der Väter in bezahlter Elternzeit unter Bundesschnitt

Väter in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden sich seltener als im bundesweiten Durchschnitt für eine bezahlte berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung.

Wiesbaden | Der Anteil der Männer an den Beziehern von Elterngeld lag vergangenes Jahr bei 23,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit waren es demnach 24,8 Prozent. Während bundesweit die Zahl der Väter in Elternzeit um 1,4 Prozent auf rund 462 000 stieg, sank sie in Mecklenburg-Vorpommern von 6884 in 2019 auf 6...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.