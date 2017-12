Krankenversicherung : AOK hält Beitragssatz 2018 stabil

Potsdam/Schwerin (dpa/mv) - Die AOK Nordost hält nach eigenen Angaben ihren Beitragssatz 2018 stabil. Der Beitrag liege unter dem bundesweiten Durchschnitt. Mit 15,5 Prozent - inklusive des Zusatzbeitrags von 0,9 Prozent - sei sie eine der günstigsten Krankenkassen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg, teilte ein AOK-Sprecher am Mittwoch in Schwerin mit. Die Kasse garantiere bereits im vierten Jahr einen stabilen Beitragssatz. Davon profitierten in den drei nordostdeutschen Bundesländern fast 1,8 Millionen Versicherte, knapp ein Drittel davon in Mecklenburg-Vorpommern. 60 000 Versicherte seien in diesem Jahr neu gewonnen worden.