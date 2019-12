Krankenversicherung : AOK Nordost hält Beitrag 2020 stabil

Avatar_prignitzer von dpa

19. Dezember 2019, 17:24 Uhr

Die Krankenkasse AOK Nordost hält ihren Beitrag im kommenden Jahr stabil. Zum sechsten Mal in Folge liege der Zusatzbeitragssatz bei 0,9 Prozent, teilte die Kasse nach einem Beschluss des Verwaltungsrats am Donnerstag in Berlin mit. Sie ist für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zuständig und der größte Krankenversicherer im Nordosten. Der Haushalt 2020 der AOK Nordost beläuft sich den Angaben zufolge auf 7,9 Milliarden Euro in der Kranken- und gut 2,3 Milliarden Euro in der Pflegeversicherung. Die größten Ausgabenposten seien die Krankenhäuser mit 2,7 Milliarden Euro, die ärztliche Versorgung mit gut 1,1 Milliarden Euro und die Arzneimittel mit 1,3 Milliarden Euro.