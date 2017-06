Forschung : Aquakulturanlagen werden der Öffentlichkeit vorgestellt

Born (dpa/mv) - In Born auf dem Darß können am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) die Aquakulturanlagen der Landesforschungsanstalt besichtigt werden. Dort werden die Haltungsbedingungen für die Zucht von Forellen, Stören oder Zander erforscht. Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung von Aquakulturen durch die Überfischung der Meere oder dem Trend hin zu frischen und regional erzeugten Fischprodukten, wie Jürgen Buchwald, Staatssekretär im Schweriner Agrar- und Umweltministerium sagte. Derzeit werden in Deutschland pro Jahr rund 20 000 Tonnen Fisch in über 3000 Aquakultur-Betrieben erzeugt. Der Anteil von Mecklenburg-Vorpommern liegt bei etwa 1170 Tonnen.

Aquakultur in MV

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 02:48 Uhr