Soziales : Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt Wünsche Sterbender

Rostock (dpa/mv) - Am Leuchtturm in Warnemünde wird heute der «Wünschewagen» des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mecklenburg-Vorpommern eingeweiht. Mit diesem Transporter will die Hilfsorganisation Sterbenden ihren letzten Herzenswunsch erfüllen und sie zu ihrem Wunschort bringen. Zu der Zeremonie werden der ASB-Präsident und frühere SPD-Bundesvorsitzende Franz Müntefering sowie Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider erwartet. Müntefering übernimmt gleichzeitig die bundesweite Schirmherrschaft über die «Wünschewägen», von den es bislang deutschlandweit neun gibt. Heute ist eine Wunschfahrt von Sachsen an die Ostsee nach Warnemünde geplant.

Wünschewagen MV

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 02:50 Uhr