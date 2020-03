Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur gibt März-Zahlen bekannt

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Dienstag die aktuelle Erwerbslosenzahl für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Mit noch größerer Spannung wird die Zahl der Kurzarbeiter erwartet, die im Lauf des Tages ebenfalls veröffentlicht werden soll.

Avatar_prignitzer von dpa

31. März 2020, 01:15 Uhr

Aufgrund der Corona-Krise können Unternehmen für ihre Beschäftigten Kurzarbeit anmelden, um sie nicht entlassen zu müssen. So sollen die Firmen nach Aufhebung der Kontaktverbote schnell wieder durchstarten und Tritt fassen können, so die Hoffnung der Experten. Bis zum 20. März hatten bereits mehr als 3000 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Die Bundesagentur übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.