Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur legt Beschäftigungsdaten für Juli vor

Für den Ferienmonat Juli rechnen Arbeitsmarktexperten erneut mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern. Das anhaltende Sommerwetter sorgt insbesondere in Hotels und Gaststätten für hohe Auslastung und damit für viel Arbeit. Die vorgezogenen Ernte ließ auch in der Landwirtschaft den Bedarf an Arbeitskräften steigen. Am heutigen Dienstag gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur die aktuellen Arbeitsmarktdaten bekannt.

von dpa

31. Juli 2018, 02:42 Uhr

Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern um ein Fünftel verringert. Ende Juni waren noch 61 000 Menschen ohne Job. Hält der Trend an, sinkt die Arbeitslosenzahl im Juli erstmals unter 60 000. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni noch 7,4 Prozent.

Wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte, sind die Jobchancen für Menschen in Deutschland gut wie selten zuvor. So habe die Zahl offener Stellen im Juli erneut kräftiger zugenommen. Mehr zu besetzende Stellen im Vergleich zum Vorjahr gebe es in fast allen Bereichen, hieß es.