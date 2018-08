Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur präsentiert Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Donnerstag die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für August bekannt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Erwerbslosen in dem Sommermonat meist leicht gestiegen. Als Gründe hierfür galten die Sommerferien sowie das Ausbildungs- und Schulende. Im September ging die Zahl der Erwerbslosen dann zumeist wieder zurück.

von dpa

30. August 2018, 02:14 Uhr

Ende Juli waren in Mecklenburg-Vorpommern 60 600 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erreichte 7,4 Prozent.