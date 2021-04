Arbeit : Arbeitsagentur: Umdenken bei geschlechtergeprägten Jobs

Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit fordert ein Umdenken bei von Geschlechtern geprägten Berufen.

Kiel | Es sei bedauerlich, dass noch immer Geschlechterklischees die Berufswahl junger Frauen und Männer gleichermaßen beeinflussten, sagte Margit Haupt-Koopmann in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung anlässlich der Aktionstage Girls' Day und Boys' Day am Donnerstag (22. April). Im vergangenen Jahr haben im Nordosten den Angaben zufolge 12 Fraue...

