Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktgespräch zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes steht am Donnerstag im Mittelpunkt eines Arbeitsmarktgesprächs, zu dem die Bundesagentur für Arbeit Unternehmer, Gewerkschafter und Vertreter der Politik nach Schwerin eingeladen hat. Das Gesetz tritt bundesweit Anfang März in Kraft. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern, um auch so den wachsenden Fachkräftebedarf besser decken zu können.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Februar 2020, 01:14 Uhr

Wie aus der jüngsten Konjunkturumfragen der drei Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-Vorpommerns hervorgeht, bewerten fast zwei Drittel der Unternehmer den Fachkräftemangel als größte Herausforderung für die Wirtschaft. An dem Treffen in Schwerin nimmt auch Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) teil.