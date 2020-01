Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktzahlen für Dezember werden vorgestellt

Avatar_prignitzer von dpa

03. Januar 2020, 01:45 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Erwerbslosenzahl für Dezember in Mecklenburg-Vorpommern. Experten gehen wie im Vorjahr saisonbedingt von einem Anstieg im Vergleich zum November aus, jedoch von einem Rückgang im Vergleich zu vor einem Jahr. Nach dem Ende der Tourismussaison war die Zahl der Erwerbslosen bereits im November gestiegen. Am Monatsende waren 55 100 Arbeitslose in der Statistik registriert, 1600 mehr als Ende Oktober, aber 4700 weniger als ein Jahr davor. Die Arbeitslosenquote betrug zuletzt 6,7 Prozent.