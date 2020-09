Denkmäler : Archäologie-Fachgruppe erhält Denkmalpreis des Landes

Der Denkmalpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die Archäologie-Fachgruppe Schwerin/Ludwigslust. Die Gruppe unter der Leitung von Ramona Ramsenthaler hat die Auszeichnung für ihr langjähriges Wirken in der Bodendenkmalpflege erhalten, wie das Kulturministerium am Sonntag mitteilte. Die Auszeichnung ist mit 4000 Euro dotiert. Die Gruppe engagiere sich bereits seit 50 Jahren in diesem Bereich. «Die Fachgruppe versteht archäologische Denkmale seit jeher als Chance, setzt sich für deren Erhalt ein und fördert die Erinnerung», sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD).

Avatar_prignitzer von dpa

13. September 2020, 12:33 Uhr