Landtag : Arppe sieht sich «inszenierter Kampagne» ausgesetzt

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - In einer per Mail verschickten Erklärung hat sich der frühere AfD-Politiker Holger Arppe von Teilen der aus Chatprotokollen stammenden Äußerungen distanziert. «Die Urheberschaft der heute von der «taz» veröffentlichten Texte mit sexuellem Inhalt weise ich vor allen Dingen zurück», heißt es in der am Freitag verbreiteten Mitteilung. Zu den von NDR und «taz» ebenfalls zitierten Gewaltaufrufen äußerte sich der 44-jährige Rostocker nicht.