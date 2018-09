Kriminalität : Attacke auf 50-Jährige: Fahndung nach zwei Männern

von dpa

26. September 2018, 16:19 Uhr

Nach einer Attacke auf eine 50-Jährige in Lübz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zum Mittwoch fahndet die Polizei nach zwei Männern. Die Frau erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach hätten die beiden Unbekannten die 50-Jährige bei dem Spaziergang mit ihren Hunden angegriffen und geschlagen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die zwei Täter konnten von der Polizei zunächst nicht gefasst werden.