Extremismus : Attacke auf Haus von Abgeordneter: «Ich bleibe hier wohnen»

Nach einer Attacke mit Buttersäure auf ihre Güstrower Wohnung, gibt sich die Linken-Abgeordnete Karen Larisch hartnäckig. «Ich bleibe hier wohnen», sagte Larisch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag eine stinkende Flüssigkeit im Haus und auf den Briefkästen verteilt, bei der es sich laut Polizei höchstwahrscheinlich um Buttersäure handele.

von dpa

21. Januar 2019, 13:34 Uhr

Ihre Wohnung stinke bis in den letzten Winkel, sagte die Abgeordnete, die seit Jahren immer wieder zum Ziel von Angriffen Rechtsextremer wird. Sie vermute die Täter auch diesmal in diesem Spektrum, doch Ermittlungsergebnisse gebe es bisher nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht im Umfeld des Pferdemarktes etwas beobachtet haben. Nach dem Angriff war das Wohnhaus von einer Streife bewacht worden, dies sei aber kein Dauerzustand, sagte ein Sprecher der Polizei Güstrow.