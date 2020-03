Krankheiten : Aufgaben per Internet: Schulalltag zu Hause hat begonnen

Für viele Schüler in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag der Schulalltag zu Hause begonnen. Die ersten Schulen haben die Mädchen und Jungen bereits mit Aufgaben versorgt, darunter das Gymnasium in Ludwigslust mit 650 Schülern und die Förderschule in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg), wie eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur ergab. Am Gymnasium Fridericianum in Schwerin sollen die Schüler ab Mittwoch ihre Aufgaben auf der digitalen Lernplattform «Moodle» finden. Die Regionale Schule «Ernst Moritz Arndt» hat die häuslichen Aufgaben auf der Internetseite zur Verfügung gestellt.

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 14:55 Uhr

Der Direktor des Gymnasiums in Ludwigslust, Ekkehard Detenhoff, sagte: «Jede Klasse bekommt für jedes Fach über die Homepage der Schule Aufgaben gestellt. Es gibt Zeitvorgaben, wie lange sie ungefähr daran arbeiten sollen. Dann müssen sie dem Lehrer das Ergebnis schicken.» Das Ganze laufe gesichert über den Server der Schule. Schüler der zwölften Klasse hätten sogar Videokonferenzen mit Lehrern in kleinen Lerngruppen verabredet.

An der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Neukloster geht man mit Blick auf die Besonderheiten der Kinder dort verschiedene Wege. «Wir haben mit den Eltern von allen unserer 80 Schüler gesprochen», sagte Schulleiterin Cornelia Raettig. Für jeden Schüler hätten die Lehrer am Montag, der als Übergangstag galt, ein Lernpaket geschnürt und entweder per E-Mail oder per Post an die Familien geschickt. Einige Eltern hätten das Material auch selbst abgeholt.