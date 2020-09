Umwelt : Aufruf zur Teilnahme am Küstenputztag: Augenmerk auf Kippen

Zum Internationalen Küstenputztag heute haben zahlreiche Organisationen und Kommunen die Menschen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zur Teilnahme aufgerufen. In den vergangenen Jahren wurde stets tonnenweise Müll gesammelt. Alleine in Rostock werde es elf Sammelorte geben: in der Stadt, am Strand, an Ufern, im Wasser, auf dem Wasser und sogar unter Wasser. Der Internationale Küstenputztag wird an jedem dritten Samstag im September organisiert.

Avatar_prignitzer von dpa

19. September 2020, 01:15 Uhr