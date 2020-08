Kriminalität : Aufsehenerregende Suche nach Flüchtigem bisher erfolglos

Eine aufsehenerregende Suche nach einem flüchtigen Mann in der Landeshauptstadt Schwerin ist bisher ohne Erfolg geblieben. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, wurde der Mann am Donnerstag trotz des Einsatzes eines Hubschraubers, von Spürhunden und zusätzlichen Polizeikräften, die auch Gebäude umstellten, bisher nicht gefunden. Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt, weil sich die Suche in der engen Paulsstadt im Stadtzentrum in der Nähe des Innenministeriums, der Stadtverwaltung und des Bahnhofs ereignete.

Avatar_prignitzer von dpa

21. August 2020, 08:00 Uhr