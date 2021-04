Basketball : Aufstiegsrunde: Seawolves feiern gegen Dragons ersten Sieg

Die Rostock Seawolves haben die Chance auf den Sprung in die Basketball-Bundesliga gewahrt.

Rostock | In der Aufstiegsrunde gelang der Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann am Dienstag ein 78:66 (36:32)-Erfolg gegen die Artland Dragons und damit im zweiten Gruppenspiel der erste Sieg. Die beiden Topteams der Vierer-Staffeln steigen in die BBL auf. Bester Seawolves-Werfer war Trevor Marquese Lacey (18 Punkte). Die Rostocker waren mit einer 6:0-Serie...

