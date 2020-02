Kriminalität : Auftragsdieb freut sich aufs Gefängnis

Avatar_prignitzer von dpa

11. Februar 2020, 17:30 Uhr

Wenige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ist ein 49-jähriger Mann in Rostock erneut beim Klauen erwischt worden. Bei seiner Festnahme habe er angegeben, sich durch Diebstähle etwas zu seinem Lebensunterhalt dazu zu verdienen, teilte die Polizei am Dienstag mit. So nehme er Diebstahlaufträge an und behalte die Hälfte des gestohlenen Warenwerts als Provision. Schon seit zehn Jahren klaue er professionell und verkaufe das Diebesgut anschließend weiter. Er freue sich nach eigenen Angaben darüber, dass er wieder ins Gefängnis dürfe. Das Amtsgericht Rostock habe Haftbefehl erlassen, hieß es von der Polizei.