Extremismus : Augenzeuge von Krawallen: Bürger haben sich verändert

25 Jahre nach den ausländerfeindlichen Krawallen von Rostock-Lichtenhagen sieht der damalige Ausländerbeauftragte der Stadt, Wolfgang Richter, eine deutliche Veränderung der Rostocker Stadtgesellschaft. «Wenn wir an den Sommer 2015 denken, als vor allem viele junge Menschen aus der Zivilgesellschaft Flüchtlinge vom Bahnhof abgeholt, ihre Versorgung organisiert haben und ihnen Sicherheit gegeben haben, war das ein ganz anderer Zustand», sagte er. Im August 1992 griffen hunderte Neonazis mehrere Tage und unter dem Applaus Tausender Schaulustiger eine Asyleinrichtung und ein Wohnheim für Vietnamesen an. Sie setzten Wohnungen in Brand, warfen Steine und Molotowcocktails auf das Haus und die Polizei. Die Ausschreitungen wurden zum Symbol rassistischer Gewalt.

16.Aug.2017