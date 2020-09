Wirtschaftspolitik : Aus Schlachthof wird «Bioökonomie»-Zentrum

Auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist ein «Kompetenzzentrum für nachhaltiges Wirtschaften» entstanden. Wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, soll es dafür sorgen, dass nachwachsende Rohstoffe stärker als Basis für Nahrungsmittel, Energie und Industrieprodukte genutzt werden. In der sogenannten Bioökonomie liege großes Potenzial für Mecklenburg-Vorpommern.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 16:16 Uhr