Energie : Ausbau von Energieknoten Bentwisch kommt voran

Der Ausbau des sogenannten Energie-Netzknotens Bentwisch bei Rostock kommt voran. Wie ein Sprecher des Energieversorger Edis AG (Fürstenwalde/Spree) am Freitag in Rostock mitteilte, hat mit dem Einbau einer 13,8 Tonnen schweren sogenannten Sammelschiene jetzt die zweite Hälfte des Vorhabens an dem für Mecklenburg-Vorpommern wichtigen Knotenpunkt begonnen. Nach der Erneuerung mehrerer Stromleitungstrassen nach Wismar, Güstrow, Ribnitz-Damgarten und zum Überseehafen Rostock werden in Bentwisch bis 2021 rund zehn Millionen Euro investiert. Ein Grund ist auch der Ausbau erneuerbarer Energien im Nordosten und auf der Ostsee.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Juli 2020, 11:01 Uhr