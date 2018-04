Wetter : Ausflügler im Norden nutzen sommerliche Temperaturen

Volle Strände und gut besuchte Bäder an Ost- und Nordsee: Ausflügler haben am Samstag vom sommerlichen Wetter im Norden profitiert. In Binz auf Rügen und in Ahlbeck auf Usedom flanierten Sonnenanbeter bei strahlend blauem Himmel über den weißen Sand. Zahlreiche Touristen machten Selfies beim Besuch der Hamburger Elbphilharmonie, an den Ufern der Alster und Elbe wurde bei einem leicht spürbaren, kühlen Wind kräftig gegrillt.

von dpa

21. April 2018, 16:00 Uhr

Bevor im Norden von Sonntagabend an mit Schauern und Gewittern zu rechnen ist, die von Westen her über Norddeutschland ziehen, nutzten viele Besucher das sonnige Wetter für Spritztouren. In Grömitz an der Ostsee wurden schon die Volleyball-Netze am Strand gespannt und genutzt. Im Nordseebad St. Peter-Ording hielt sich der Andrang bei kühlen elf Grad noch in Grenzen.