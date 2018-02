Regierung : Ausgebuchter «MV-Tag» zum 800. Stadtjubiläum Rostocks

Das erste Bürgerfest von mehreren zum 800. Stadtjubiläum Rostocks, der «Mecklenburg-Vorpommern-Tag», ist ausgebucht. Tausende Besucher werden erwartet.

von dpa

20. Februar 2018, 13:49 Uhr

Das Landesfest «Mecklenburg-Vorpommern-Tag», das vom 18. bis zum 20. Mai in Rostock stattfinden soll, ist nach Angaben der Organisatoren ausgebucht. Die verfügbaren Flächen in der Innenstadt seien erschöpft und auch für die 96 Ausstellungszelte gebe es keine freien Kapazitäten mehr, erklärten die Organisatoren vom Landesmarketing und der ausführenden Eventagentur am Dienstag in Rostock.

Der alle zwei Jahre stattfindende «MV-Tag» ist das erste große Bürgerfest im Jubiläumsjahr der Hansestadt Rostock und steht ganz im Zeichen des 800. Stadtgeburtstages. Geplant sind den Organisatoren zufolge unter anderem Präsentationen in der Innenstadt sowie eine Erlebnismeile vom Neuen Markt bis zum Stadthafen, auf der sich die Landkreise, Handwerker, das DRK oder Vereine präsentieren würden. Welche Künstler auf den Bühnen auftreten werden, werde noch nicht verraten.

Die Organisatoren betonten die barrierefreie Gestaltung des Festes. So sollen Bühnenveranstaltungen von Gebärdendolmetschern übersetzt, taktile Lagepläne erstellt und barrierefreie Zugänge geschaffen werden. Beim Sicherheitskonzept sollen erstmals neue Fahrzeugsperren zum Einsatz kommen, die von der Eisengießerei Torgelow entwickelt worden seien, hieß es. Einzelheiten zum Sicherheitskonzept sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Eine Vertreterin der Eventagentur wies jedoch darauf hin, dass das Veranstaltungsgelände der Erlebnismeile etwa vom Weihnachtsmarkt bekannt und erprobt sei.