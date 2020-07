Notfälle : Ausrutscher sorgt für ungewöhnlichen Seenotfall

Ein unglücklicher Ausrutscher hat zwei Männer auf dem Stettiner Haff in Seenot gebracht und einen größeren Rettungseinsatz hervorgerufen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mitteilte, gingen die Männer am Sonntag mehrere Kilometer vor Mönkebude nördlich von Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) über Bord. Das etwa sieben Meter lange Motorboot schipperte mit laufendem Motor und rotierender Schraube davon. Die Männer konnten sich nach rund drei Stunden schwimmend an Land retten. «Das ist eine enorme Leistung», sagte die DGzRS-Sprecherin.

27. Juli 2020, 15:29 Uhr