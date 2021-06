Parteien : Ausschlussantrag gegen Wagenknecht: Kritik in der Linken

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat seine Partei davor gewarnt, mit parteiinternen Personaldebatten die Chancen der Linken bei den bevorstehenden Bundes- und Landtagswahlen nachhaltig zu schwächen.

Rostock | „Ich finde es unverantwortlich, in einer solche Situation, rund 100 Tage vor den Wahlen, Ausschlussanträge zu stellen“, sagte Bartsch am Samstag auf einem Parteitag der Linken Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock. Er reagierte damit auf einen Antrag auf Parteiausschluss der ehemaligen Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht. Inzwischen geb...

