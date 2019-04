Unfälle : Auto erfasst 16-jährige Radfahrerin: Schwer verletzt

von dpa

01. April 2019, 13:43 Uhr

In Neubrandenburg ist am Montag eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, hatte eine Autofahrerin die 16-Jährige am Morgen beim Linksabbiegen übersehen und die Radlerin mit ihrem Wagen erfasst. Die 16-Jährige stürzte und kam in eine Klinik, die 52 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.