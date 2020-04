Verkehr : Auto erfasst Fahrradfahrer in Schwerin: Schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

22. April 2020, 21:50 Uhr

In Schwerin ist ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Warum sie den Fahrradfahrer erfasste, war noch unklar. Der Unfall passierte am Mittwoch an der Crivitzer Chaussee nahe Gutenbergstraße.