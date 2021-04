Verkehr : Auto erfasst Fünfjährige: Mädchen leicht verletzt

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist im Landkreis Vorpommern-Rügen in der Nähe eines Kindergartens von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Ahrenshagen-Daskow | Das Kind überquerte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die Fahrbahn auf der L22 in Ahrenshagen, wie die Polizei mitteilte. Ein 44-jähriger Autofahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Ribnitz-Damgarten unterwegs war, habe das Mädchen übersehen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Fünfjährige wurde mit leichten Verletzungen in...

