Verkehr : Auto erfasst Motorrad: 34-Jähriger schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Röbel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 73-jährige Fahrerin des Wagens habe ihn am Freitag beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 34-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 20:24 Uhr