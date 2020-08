Unfälle : Auto fährt Lastwagen auf: Zwei Schwerverletzte auf der A20

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 sind in Höhe der Raststätte Fuchsberg bei Glasin (Kreis Nordwestmecklenburg) zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Rostock ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Zunächst hatte der Radiosender «Ostseewelle» berichtet.

Avatar_prignitzer von dpa

14. August 2020, 11:34 Uhr