Unfälle : Auto fährt Radfahrer an: Radler schwer verletzt

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen beim Abbiegen in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) einen Radfahrer erfasst und ihn schwer verletzt.

Dierhagen | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hatte der Autofahrer den 65 Jahre alten Radfahrer aus Brandenburg am Donnerstag beim Abbiegen nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt. Der 65-Jährige, der aus dem Kreis Teltow-Fläming stammt, kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer, ebenfalls ein Urlauber, blieb unverletzt. ...

