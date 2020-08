Unfälle : Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Männer schwer verletzt

Weil ein Auto bei Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) in den Gegenverkehr geraten ist, sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 106 unterwegs gewesen, als er in Höhe eines Bahnübergangs mit dem Wagen eines 36-Jährigen zusammenstieß, welcher sich auf der Gegenfahrbahn befand.

Avatar_prignitzer von dpa

23. August 2020, 11:50 Uhr