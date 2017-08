Unfälle : Auto kracht zwei Mal in Leitplanke

Gleich zwei Mal ist eine Autofahrerin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Sonnabend in die Leitplanke gekracht. Auf der Bundesstraße 104 kam sie bei Chemnitz in Höhe des Wildtiergeheges aus bisher ungeklärter Ursache das erste Mal nach links von der Fahrbahn ab. Der zweite Unfall passierte kurz danach in der Kurve am Ortseingang von Weitin, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Dabei wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die 29-Jährige konnte sich an die Unfälle nicht erinnern. Betrunken war sie den Angaben zufolge nicht. Der Gesamtschaden am Auto sowie an den Leitplanken wurde auf 25 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Polizei-Meldung

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:53 Uhr