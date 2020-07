Unfälle : Auto landet nach Raserei in Fluss: Suche nach Beteiligten

Eine Raserei auf einem Feldweg ist möglicherweise die Ursache dafür, dass am Sonntag ein Auto bei Weitendorf unweit von Sternberg (Ludwigslust-Parchim) im Fluss Warnow gelandet ist. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Wer genau am Steuer des Wagens saß, müsse noch ermittelt werden. An der schnellen Fahrt sollen zwei Autos beteiligt gewesen sein. Beide Beteiligten seien mit dem zweiten Auto geflüchtet, wie Zeugen beobachteten.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Juli 2020, 08:04 Uhr