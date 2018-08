Verkehr : Auto missachtet Ampel-Rot: Sechsjähriger verletzt

von dpa

18. August 2018, 21:24 Uhr

Ein sechs Jahre alter Junge ist an einer Ampelkreuzung in Rostock-Warnemünde schwer verletzt worden, weil eine Autofahrerin bei Rot gefahren war. Der Junge wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die 48 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Der Sechsjährige war mit seiner Oma unterwegs, die bei dem Unfall am Samstagmorgen unverletzt blieb.