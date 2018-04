Unfälle : Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt: Mann verletzt

von dpa

20. April 2018, 21:28 Uhr

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto bei Bergen auf Rügen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Zu dem Unfall kam es am Freitag, als ein Auto auf der Bundesstraße 196 nach links in die Einfahrt eines Autohauses abbiegen wollte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Autofahrer habe das Motorrad dabei übersehen. Der Biker soll zuvor mehrere Fahrzeuge überholt haben. Zeugen hätten berichtet, dass der 48-Jährige mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Biker in eine Klinik.