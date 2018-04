Verkehr : Auto prallt bei Hagenow gegen Baum: Fahrerin verletzt

von dpa

28. April 2018, 11:02 Uhr

Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 5 zwischen Redefin und Pretzier bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ihr Wagen kam am Freitag von der Straße ab und krachte seitlich gegen einen Baum am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden.