Unfälle : Auto prallt gegen Baum: Beifahrer schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

31. August 2019, 13:35 Uhr

Ein Auto ist am Samstag bei Utzedel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gegen einen Baum geprallt, der 23-jährige Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 22 Jahre alte Fahrer des Wagens habe zwischen Demmin und Utzedel seine Sonnenbrille abgesetzt und sei dadurch plötzlich geblendet worden, teilte die Polizei mit. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Von dort wurde das Auto in den Graben geschleudert. Der Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.