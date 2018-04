Unfälle : Auto prallt gegen Baum: Fahrer in Klinik

von dpa

08. April 2018, 08:28 Uhr

Ein 55-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nähe von Katzow (Landkreis Vorpommern-Greifswlad) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am Samstag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Rettungsauto brachte den 55-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik.