Unfälle : Auto prallt in Leitplanke: Fahrer stirbt

Ein Mann ist bei Rostock mit seinem Auto in eine Leitplanke geprallt und an der Unfallstelle gestorben. Mehrere Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Wieso der Mann nahe einer Auffahrt zur Autobahn 19 am Mittwochabend von der Fahrbahn abkam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ob der Mann an seinen Verletzungen starb oder ob eine andere Todesursache vorlag, war zunächst ebenfalls unklar.