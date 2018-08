Unfall bei Grevesmühlen : Auto rast gegen Baum: Ein Toter bei Unfall auf B105

von dpa

13. August 2018, 08:28 Uhr

Bei einem Autounfall bei Grevesmühlen ist ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Rostock am Montag sagte. Seinen Angaben nach hatte der Fahrer des Unfallwagens in der Nacht zuvor auf der Bundesstraße 105 die Kontrolle über das Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Sein Beifahrer wurde tödlich verletzt. Der Fahrer selbst und ein weiterer Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern über den Unfall berichtet.