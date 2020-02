Prozesse : Auto rast in Einkaufszentrum: Prozess um Bandendiebstahl

Im Prozess um mehrere Bandendiebstähle vor dem Landgericht Neubrandenburg werden am Donnerstag (10.00 Uhr) die Urteile erwartet. Vier Männer sind angeklagt. Einer der Anklagepunkte bezieht sich auf spektakuläre Einbrüche, bei denen die Täter 2016 zweimal in zwei Nächten per Auto in ein Einkaufszentrum in Stavenhagen gerast waren.

06. Februar 2020, 01:02 Uhr

Die Einbrecher hatten in einer Nacht zu einem Samstag den verglasten Haupteingang mit dem Auto durchbrochen, um einen Bankautomaten zu stehlen. Das scheiterte aber. Nachdem der Eingang provisorisch gesichert worden war, rasten die Täter 24 Stunden später noch einmal in das Einkaufszentrum. Vorher sollen sie einen Wachmann mit Reizgas außer Gefecht gesetzt haben. Auch dieser Versuch misslang.

Der Schaden am Zentrum war auf mehr als 50 000 Euro geschätzt worden. Den Beschuldigten werden zudem ein Diebstahl von sechs Autos in einer Nacht in Remplin sowie weitere Einbrüche in Neustrelitz, Demmin, Neukalen und Gülzow (Mecklenburgische Seenplatte) vorgeworfen.