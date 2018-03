Unfälle : Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

von dpa

31. März 2018, 10:41 Uhr

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto in Rostock ist der Fahrer des Wagens leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, missachtete der 32-Jährige am Freitagabend die Vorfahrt der Straßenbahn. Der 35 Jahre alte Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt.