Unfälle : Auto stürzt Böschung hinab: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Wagen eine Böschung hinabgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war der 53-Jährige am Sonntagabend in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum und rollte anschließend seitlich eine steile Böschung hinunter. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer kam in eine Klinik nach Schwerin. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

