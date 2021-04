Unfälle : Auto überschlägt sich auf A24: Fahrerin und Kinder verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 in Richtung Hamburg sind nahe Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) eine Mutter und zwei Kinder verletzt worden.

Wittendörp | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, kam die 28-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) am Mittwochnachmittag mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihre drei und elf Jahre alten Kinder kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Die Fahr...

