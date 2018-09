Unfälle : Auto überschlägt sich: Mutter und Kleinkind verletzt

von dpa

21. September 2018, 05:27 Uhr

Eine Mutter und ihr dreijähriges Kind sind bei einem schweren Unfall in der Nähe von Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 31-Jährige am frühen Donnerstagabend die Kontrolle über ihr Auto, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Das Fahrzeug sei von der Bundesstraße 104 abgekommen und habe sich überschlagen. Die Mutter konnte sich und ihr Kind den Angaben nach selbst befreien. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.