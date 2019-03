Kriminalität : Auto von Schmuckräubern war in Hamburg gestohlen

Nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Güstrow hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. So interessiere sie, wer den weißen Firmentransporter, mit dem die Täter in der Nacht zu Mittwoch in das Juweliergeschäft gefahren waren, vor der Tat gesehen habe. Das auffällige Fahrzeug mit zusätzlichen Sitzaufbauten und vier Plätzen sei in der Nacht zu Dienstag in Hamburg entwendet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Rostock.

von dpa

29. März 2019, 14:29 Uhr

Bislang gebe es keine heiße Spur zu den Schmuckräubern von Güstrow. Das Juweliergeschäft am Pferdemarkt war bereits im April 2015 und im Juni 2018 überfallen worden. Diesmal hatten vier dunkel gekleidete Männer den Transporter in die Schaufensterscheibe des Geschäfts gerammt, die Auslagen geplündert und waren innerhalb von Minuten verschwunden. Das Fahrzeug blieb zurück. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Der Juwelier sei aber dafür bekannt, dass er besonders hochwertige Waren anbiete.