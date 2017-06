Verkehr : Autobahn 19 bei Malchow wird zeitweise gesperrt

Die Autobahn 19 wird ab heute bei Malchow wieder mehrfach zeitweise komplett gesperrt. Grund ist der Abriss tonnenschwerer Stahlteile einer Brücke über den Petersdorfer See, für die ein Spezialkran aufgebaut wurde. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind Sperrungen jeweils heute und Mittwoch für Kranarbeiten und an vier kompletten Nächten bis Samstag geplant. Seit dem Abriss der westlichen Teilbrücke gibt es nur eine Fahrspur je Richtung auf der östlichen Teilbrücke. Das führt regelmäßig zu Staus. Der Neubau der ersten Brücke soll in gut einem Jahr fertig sein. Dann sollen wieder zwei Fahrspuren je Richtung zur Verfügung stehen. Der gesamte Brückenneubau soll rund 30 Millionen Euro kosten.

Brücke

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 02:00 Uhr